Una vincita davvero enorme per un ragazzo campano residente in Friuli che spendendo solo 15 euro al Gratta e vinci ne ha intascati ben 500 mila. Una cifra che può cambiare la vita, tanto da aver provocato un malore al giovane vincitore.

Come riporta il Messaggero Veneto, l’episodio risale ad alcuni fa ed è avvenuto in una ricevitoria di Pradamano, la Predox Pizza, in provincia di Udine.

A rendere nota la vicenda lo stesso titolare, Arian Toska. Il ragazzo aveva acquistato 3 biglietti da 5 euro, fra cui il super biglietto fortunato.

Come riferito da Toska, il giovane ha grattato i biglietti fuori dal locale per poi rientrare e chiedere se effettivamente avesse vinto.

Avuta la conferma, “ha chiesto dell’acqua e si è accasciato”, ha raccontato Toska. “Da quel che sappiamo poi ha fatto rientro nella sua città in Campania ma non l’abbiamo più visto”, ha riferito al Messaggero Veneto Toska.

Insomma, il giovane campano non ha solo trovato un lavoro in Friuli, ma è stato anche baciato dalla Dea bendata.