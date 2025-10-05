Notte di paura per 110 attivisti italiani a Leopoli. Il loro treno è stato sfiorato dai raid russi sull’Ucraina.A dare la notizia è il Sir, il Servizio Informazione Religiosa.

Il treno con a bordo gli attivisti del Mean (Movimento europeo di azione non violenta ) era partito da Kiev e diretto verso la Polonia.

Durante l’attacco notturno di sono contati circa 500 droni e 50 missili: il bilancio al momento è di 5 morti e 10 feriti.

Lo riferisco lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky tramite i suoi social: “I russi hanno colpito con missili da crociera, gli Shahed e i Kinzhal, tra gli altri. Le regioni di Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Černihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa e Kirovohrad sono state tutte prese di mira. Al momento, si sa che circa dieci persone sono rimaste ferite nell’attacco. Purtroppo, cinque sono state uccise”.

“Abbiamo bisogno di maggiore protezione e di una più rapida attuazione di tutti gli accordi di difesa, soprattutto in materia di difesa aerea, per togliere a questo terrore aereo qualsiasi significato”, precisa il presidente ucraino. “America ed Europa devono agire per fermare Putin”.

Foto del nostro partner QN