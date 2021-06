Uccise la madre e ne mangiò i resti: condannato a 15 anni il cannibale di Ventas

AGI – In Spagna un uomo è stato condannato a 15 anni e 5 mesi di prigione per aver aver ucciso sua madre di 69 anni, strangolandola e poi mangiandola in parte. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Madrid. Soprannominato il “cannibale di Ventas”, quartiere della capitale spagnola dove sono avvenuti i fatti fra il 21 gennaio e il 21 febbraio 2019, Albert S.G., è stato condannato per “omicidio con la circostanza aggravata di un legame di parentela”, ha precisato il tribunale. Continua a leggere su Agi.it