Un dramma nel dramma quello avvenuto questa mattina in una palazzina di via Scheiwiller a Corvetto, in provincia di Milano.

Un impiegato di banca di 44 anni, Davide Pasqualini, ha ucciso nel sonno la madre, Giovanna Brusoni, 73anni, e poi si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra del condominio.

Stando ad una prima ricostruzione, il 44enne avrebbe ucciso la madre la scorsa notte, poi dopo circa sei ore la drammatica decisione: è salito portando con sè una sedia fino all’ottavo piano, poi il salto nel vuoto.

Pasqualini attorno alle 2.30 aveva anche mandato un messaggio a una conoscente scrivendo “ho fatto una cosa brutta, mi ammazzo”.

Non è stato difficile per gli inquirenti ricostruire la tragedia, dopo aver visto i numerosi fendenti inferti alla 73enne. Non è chiaro cosa possa aver scatenato il delitto: il marito della vittima era morto un mese fa e questo aveva sicuramente scosso il 44enne, che sembrerebbe essere psicologicamente fragile ma senza problemi specifici. Non risultano inoltre esserci problemi particolari in famiglia.

Foto del nostro partner QN