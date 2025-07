Si sente male in strada e muore poco dopo in ospedale: addio a Francesca Pinna, 35 anni, mamma di due figli piccoli. Ollastra in lutto: “In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo con affetto e commozione alla famiglia di Francesca, colpita da una perdita tanto improvvisa quanto inaccettabile.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità tutta, che oggi si unisce nel ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto.

A Francesca va il nostro pensiero, alla sua famiglia la nostra più sincera vicinanza”. Sono le parole del sindaco e dell’amministrazione che si stringono alla famiglia della giovane donna. Era in strada quando, da quanto si apprende, ha avuto un infarto. Durante la corsa in ospedale avrebbe avuto un secondo arresto cardiaco e poi il coma dal quale non si è più risvegliata.

Tra i cittadini il dolore è immenso: “Ci mancherà il tuo sorriso”.