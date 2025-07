Anche quest’anno Quartu celebra il riconoscimento della Bandiera Blu con un evento che dal Poetto si insinua nella via del Mare per andare incontro e coinvolgere la cittadinanza. L’iniziativa è stata programmata per venerdì 11 luglio e prevede tra le altre cose anche il posizionamento della bandiera nella grande rotonda del Lungomare, fronte ex Bussola, in un punto strategico in quanto molto trafficato. Nel 2025, per l’ennesima volta, la terza città della Sardegna figura nell’elenco delle località costiere italiane meritevoli del riconoscimento internazionale di qualità ambientale della Foundation for Environmental Education (Fee). Per Quartu una nuova conferma della qualità del suo lunghissimo litorale, premiato proprio nei termini opposti dei 25 chilometri di estensione: il Poetto al confine con Cagliari da una parte, Mari Pintau, nell’estrema propaggine verso Est, dall’altra. Non solo mare cristallino e spiagge incantate ma anche servizi di qualità: l’ottenimento della Bandiera Blu concerne infatti anche una gestione sostenibile delle risorse ambientali, a partire dalla qualità di balneazione delle acque, per proseguire con la sicurezza in spiaggia, senza dimenticare i servizi, per turisti e residenti. E con i due arenili, riconoscimento confermato anche per Marina di Capitana nella categoria Approdi. La manifestazione celebrativa dell’11 luglio prevede una prima parte in spiaggia, dalle 19 al Poetto – lato destro (guardando verso il mare) del locale La Marinella – , alla presenza delle istituzioni comunali e dell’associazione U.C.S.A. (Unità Cinofila Salvataggio Acquatico). Il gruppo di volontari Assistenti Bagnanti mare e i rispetti amici a quattro zampe metteranno in pratica delle simulazioni di salvataggio in mare di persone in difficoltà. Pastore tedesco, Labrador, Golden Retriver diverse razze ma stessa propensione, grazie alle sviluppate capacità natatorie e alla grande socievolezza, caratteristiche che ben si adattano al lavoro in spiaggia. Dopo le dimostrazioni ci si sposterà in centro città. In occasione della manifestazione Street Art Week, che si terrà in viale Colombo, sono previsti alcuni allestimenti a tema nella piazza del Mare, tra via Colombo e via Nenni. Verrà infatti montato un apposito gazebo per descrivere cosa significhi ricevere l’attestazione della Bandiera Blu e per fornire informazioni e cartoline del nostro meraviglioso mare. Un’occasione, quindi, per rappresentare il forte legame tra Quartu e il mare, proprio nella strada del Centro Commerciale Naturale La via del Mare. “Unire mare e città significa celebrare l’incontro tra natura e centro urbano. Un connubio che non ha estensione esclusivamente geografica, ma anche culturale ed emozionale – commenta l’assessora alla Valorizzazione del Territorio Rossana Perra -. L’evento promosso dal Comune è un’occasione per festeggiare insieme alla cittadinanza questo riconoscimento e sottolineare l’importanza di difendere, prima ancora di valorizzare, questo patrimonio naturale in cui abbiamo la fortuna di vivere. Non solo, sempre in un ottica di tutela della natura e del benessere, umano ma anche animale, nell’occasione è prevista l’installazione anche di un altro gazebo, dove si proverà a sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle adozioni, con particolare riferimento ai cagnolini di Santu Lianu.

Sempre in viale Colombo sarà quindi presente un piccolo infopoint, appositamente allestito dagli operatori del canile Shardana, per dare informazioni ma anche per dare la possibilità di incontrare e coccolare tanti amici pelosetti che attendono una nuova famiglia. Nell’ambito dell’annuale campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono e alla presenza degli esperti cinofili, un’occasione d’incontro, un’importante vetrina, con l’auspicio che per tante famiglie possa trasformarsi nel momento decisivo per adottare un cucciolo. La serata di celebrazioni si concluderà con un momento diventato ormai un classico per Quartu. La Bandiera Blu, con indicato l’anno 2025, sarà infatti issata nella grande rotonda del lungomare Poetto. Sventolerà per tutto l’anno per ricordare ai quartesi e ai vacanzieri la qualità del territorio in cui si trovano.