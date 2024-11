Uccide la figlia di 10 mesi e poi tenta di togliersi la vita: soccorsa in elicottero

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Terribile infanticidio a Nole, in provincia di Torino. Una donna ha ucciso la sua bimba di 10 mesi nella vasca da bagno e poi ha tentato di togliersi la vita. A ritrovare il corpicino senza vita della piccola è starò il papà, che ha dato poi l’allarme. Stando alle prime informazioni, la madre della bimba non stava bene già dalla gravidanza ed era seguita da uno psicologo. Attualmente la donna, trasportata in ospedale in elisoccorso, è ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.