“Giulini è contento per lo stadio che sia tornato Zedda? Con lui sindaco il Cagliari ha giocato a Trieste…” Nuova polemica sullo stadio del Cagliari ancora tutto da realizzare. Parte una stoccata del deputato di Fdi Salvatore Deidda: “Presidente del Cagliari Calcio è contento che sia tornato Massimo Zedda Sindaco di Cagliari. Non ho mai avuto dubbi in proposito, ognuno ha le sue preferenze, un po’ come chi è nostalgico di Massimo Cellino. Ricordo che con Massimo Zedda siamo dovuti andare a Trieste a vedere il Cagliari calcio e prima di Giulini ricevette Silvestrone con gli americani”, ricorda Deidda.