Incidente sul lavoro a Cagliari: un operaio di 35 anni precipita dal vano di un ascensore. E’ accaduto in via dei Salinieri, l’uomo ha fatto un volo di circa tre metri e ha riportato diverse fratture, fortunatamente non è in pericolo di vita. Sono stati i colleghi di lavoro a lanciare l’allarme per primi, L’uomo è arrivato in ambulanza al Brotzu con un codice rosso ed è attualmente sotto osservazione.