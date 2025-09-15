La Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha condannato all’ergastolo il 73enne Salvatore Montefusco, colpevole di aver ucciso a colpi di fucile Gabriela Trandafir, 47 anni, e la figlia Renata, 22 anni, nella loro casa a Cavazzona di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena il 13 giugno del 2022. Viene ribaltata così la sentenza di primo grado, che aveva stabilito una condanna a 30 anni di reclusione.

Una pena che era ridotta nonostante il doppio omicidio per la “comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l’autore a commettere il fatto reato”.

Parole ritenute dai magistrati “assolutamente infelici” e “del tutto non condivisibili”. Soddisfazione da parte del legale della famiglia delle vittime Barbara Iannuccelli: “È stato riconosciuto che la concessione delle attenuanti generiche era assolutamente sbagliata”.