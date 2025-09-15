Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 16 Settembre
Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare da poco mosso a mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 33°C e la minima di 21°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà poco mosso. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Sassari la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 18°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 18°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29° C e la minima di 20°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Sarà pertanto un Martedì soleggiato con temperature in aumento che raggiungeranno a massime di 33°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona fine settimana e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba