Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 1 6 Settembre

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che deter mine rà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno debol i e il mare da poc o mosso a mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 33 ° C e la minima di 2 1 °C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà poco moss o . E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza soleggiata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 8 °C e la minima di 1 8 °C. I venti sarann o moderat i al mattino e provenienti da Ovest-Nordov est, tes i al pomeriggio e provenienti da Nord ovest . A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 0 ° C e la minima di 18 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nord- Nord ov est, tes i al pomeriggio e provenienti da Nordov est. Il mare sarà poco mosso . E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 9 ° C e la minima di 20 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Sarà pertanto un Martedì soleggiato con temperature in aumento che raggiunge ranno a massime di 3 3 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a fine settimana e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba