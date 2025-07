Dramma in un’abitazione dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Due fratelli, Raffaele Poce, ex guardia giurata di 75 anni, e il fratello Franco, 80 anni, ex sagrestano della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, sono stati trovati morti in casa uccisi a colpi d’arma da fuoco.

Stando a quanto ipotizzato dagli inquirenti, Raffaele avrebbe prima volta ucciso il fratello e poi avrebbe rivolto l’arma contro se stesso, colpendosi alla testa.

I fatti sono accaduti nella tarda mattinata di oggi, in un palazzo in vico Santo Spirito di Palazzo. I vicini, sentendo i colpi, avrebbero poi lanciato l’allarme. Da quello che si sa, il 75enne si prendeva cura del fratello da tempo.