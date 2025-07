“Se c’è qualcuno che non solo ha illuso e preso in giro i sardi, ma li ha letteralmente traditi, questi sono gli esponenti della vecchia maggioranza.

Non riesco a ricordare da parte dell’Onorevole Piga e del suo Gruppo altrettanta veemenza nel difendere la sanità sarda che, a onor del vero, ha contribuito a devastare, anzi ricordo che la loro parte politica è responsabile dei tagli che stiamo subendo in Sardegna ed in Italia tutta in ogni campo.

Ed ora tentano di ergersi a maestri pretendendo di dare lezioncine di coerenza a questa maggioranza, dopo che in cinque anni sono mancati i bilanci delle aziende sanitarie minando il futuro di tutti i sardi, non solo di quelli presenti nelle graduatorie, dopo aver latitato sulle politiche attive del lavoro, dopo non aver programmato nessuna iniziativa volta alle assunzioni”.

Così l’assessora del Lavoro Desirè Manca in risposta al comunicato stampa del Gruppo di Fratelli d’Italia in merito alla stabilizzazione degli operatori socio sanitari idonei nella vigente graduatoria.

Sempre l’assessora ricorda che “non è tra le prerogative dell’assessorato del Lavoro la possibilità di far scorrere alcuna graduatoria attiva in un assessorato diverso – ma di questo il collega ha piena contezza – e difende la bontà dei cantieri sanitari che, in un momento di estrema difficoltà, stanno dando respiro alle strutture sanitarie e fornendo un servizio qualificato ai cittadini che purtroppo si trovano ad avere necessità di cure ed assistenza.

Alla luce di quanto esposto nel comunicato, si evince che chi illude e prende in giro i sardi e la Sardegna, non solo i 2000 idonei in graduatoria non è certo la maggioranza, ma una minoranza che cerca di sfruttare le insicurezze dei cittadini, insicurezze che loro stessi hanno generato negli ultimi 5 anni e che noi faticosamente stiamo sanando”, conclude l’assessora Desirè Manca.

—