Ubriaco minaccia i passanti e i carabinieri: cameriere denunciato a Cagliari.

Al termine di un intervento su strada e dei successivi accertamenti, i carabinieri hanno denunciato ieri a Cagliari, per minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazione della propria identità, un ventiquattrenne somalo residente a Jerzu, cameriere, già noto. I militari sono intervenuti nella notte in via Sassari, angolo via Mameli, per la presenza di un uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava minacciando i passanti.

L’uomo, in chiaro stato di ebbrezza alcolica, ha rivolto

frasi minacciose anche ai carabinieri e si è rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità. Visto l’atteggiamento aggressivo

è stato posto in sicurezza e condotto presso gli uffici di via Nuoro per l’identificazione esatta e la successiva denuncia alla Procura della Repubblica.