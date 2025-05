Nel corso della notte appena trascorsa, a Uta, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Decimomannu è intervenuta in via Sant’Ambrogio per i rilievi di un sinistro stradale autonomo. Sul posto i militari hanno identificato il conducente del veicolo coinvolto, un sessantaquattrenne disoccupato domiciliato nel Medio Campidano, già noto alle Forze dell’Ordine.

Gli accertamenti eseguiti con etilometro hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,98 g/l; ulteriori verifiche hanno inoltre stabilito che l’uomo era privo di patente di guida, mai conseguita, con recidiva della violazione nell’ultimo biennio.

Al termine delle operazioni la vettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca e l’interessato è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente.