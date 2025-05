Ecco l’Amerigo Vespucci a Cagliari, sarà ormeggiato presso il porto sino al 22 Maggio.

Impegnato nel tour Mediterraneo che si concluderà a Genova il 10 Giugno l’Amerigo Vespucci si é fermato a Cagliari, la quattordicesima tappa,dove resterà ormeggiato presso la Banchina Ichnusa da questa sera sino al 22 maggio. Al suo arrivo la Nave Amerigo Vespucci é stata accolta dalla Cerimonia di Benvenuto alla quale hanno preso parte le autorità civili e militari.

L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del Tour Mondiale che per 20 mesi ha portato la nave in ben 30 Paesi.

Per i più appassionati sono stati anche organizzati dei tour per permettere di visitare l’imbarcazione al suo interno. Vista la grande affluenza in pochi minuti i biglietti disponibili sono terminati.

Resta però la possibilità di ammirare un gioiello del nostro Paese direttamente dal porto della città .