Tutti a casa per il Coronavirus? A Cagliari c’è chi balla e canta nel balcone

Le regole sono chiare: uscire di casa solo per ragioni urgenti o per lavoro. La clausura obbligatoria ai tempi del Coronavirus non ferma, ovviamente, la voglia di divertirsi dei sardi. A Cagliari un uomo è uscito in balcone e ha iniziato a suonare l’organetto. Musiche e canti sardi, suoni di un’Isola che vuole lasciarsi alle spalle, al più presto, l’emergenza. E i vicini apprezzano: in tanti aprono le porte finestre e si mettono a ballare, guardando ogni tanto la strada vuota e con quasi tutti i negozi chiusi. Un momento di crisi che, comunque, passerà. Nel frattempo, meglio ballarci sopra.