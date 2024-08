Tutta l’Ogliastra piange Anna Laura Pilia, morta annegata a 10 anni durante la lezione di vela 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È morta annegata in un mare che conosceva già abbastanza bene, quello della sua Tortolì, Anna Laura Pilia, la bambina di dieci anni rimasta vittima di un incidente in mare che deve essere ancora chiarito totalmente. La piccola stava partecipando a una lezione di vela organizzata dal Circolo nautico di Arbatax, nelle acque del porto, quando il suo optimist, un mini monoscafo, si è ribaltato e lei è finita sott’acqua. Stando a una primissima ricostruzione, potrebbe essere rimasta impigliata in alcune funi e, quando è riemersa, non respirava più I soccorsi sono stati rapidi, le equipe mediche di due ambulanze del 118 insieme ai colleghi dell’elicottero Echo Lima 1 decollato da Olbia hanno cercato in tutti i modi di rianimarla, una volta riportata sulla banchina, ma è stato tutto inutile. Il cuore della bimba non ha più ripreso a battere. Sul posto è piombata per prima la madre, Silvia Piu, amministrativa alla Asl di Lanusei. Poi è arrivato il padre della bambina, Bruno, volto noto praticamente in tutta la Sardegna per essere stato per tanti anni il presidente di un’intera provincia, quella dell’Ogliastra, e per avere lavorato sino a pochi anni fa, col ruolo di primario di Radiologia, anche all’ospedale di Lanusei. La coppia ha anche un altro figlio, Gianluca, sedici anni, grande appassionato di vela e che ha conquistato già alcuni premi. Le indagini, per scoprire se ci siano eventuali responsabilità legate alla tragedia, sono svolte in prima battuta dalla Guardia Costiera, in collaborazione con la polizia e i carabinieri.