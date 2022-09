Boom di turisti in Sardegna, Solinas: “Da giugno a oggi 3, 6 milioni di arrivi”

“Dopo i numeri registrati in questi ultimi tre mesi ci aspettiamo che la stagione si allunghi concretamente, confermando, anche rispetto ai dati record del 2019, come il turismo sia in forte ripresa, tanto da trainare l’economia sarda. Per quanto riguarda i flussi turistici, le buone notizie non sono ancora terminate”