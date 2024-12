Si è trasformata in tragedia la vacanza di una famiglia tedesca a Cefalù, in provincia di Palermo. Elmo Pargman, 63 anni, Patrizia Pargamann di 60 e i loro figli Jonathan e Katharina , 36 e 34 anni, avevano scelto la Sicilia per trascorrere l’ultimo dell’anno. Stando alle prime ricostruzioni, una fuga di monossido di carbonio nella villetta dove soggiornavano avrebbe intossicato i 4 turisti. A dare l’allarme è stato Elmo, prima di perdere i sensi. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il figlio 36enne. Ricoverati in gravi condizioni gli altri ospiti della villetta, in codice rosso negli ospedali di Partinico e Cefalù. Si crede che a provocare l’intossicazione siano state le esalazioni della brace del camino, ancora acceso al momento dei soccorsi. La villetta, di proprietà di un’imprenditrice di Cefalù, è stata posta sotto sequestro.