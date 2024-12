Cagliari attende la notte più lunga dell’anno con un programma ricchissimo di eventi in tutta la città, capodanno in musica per tutti i gusti e per tutte le generazioni. In Piazza Yenne il grande protagonista sarà Stewart Copeland, noto batterista dei Police, a seguire dopo la mezzanotte il dj set di Bettosun. In piazza Santa Croce dj set di Smash Hits a cura di Zimbra, in piazza San Giacomo concerto live di Mr Fantasy seguito dal dj set di Michele Sun mentre in piazza Garibaldi ci sarà il dj set The Highwayman a cura di Carlo Leone. Imbarazzo della scelta dunque, su dove trascorrere l’ultima notte dell’anno. Anche il Bastione, con una festa privata non organizzata dal comune, ma comunque gratuita, regalerà una notte di musica sotto le stelle accompagnata dal live show di Rovelli e il dj set a cura di JFK, VENC e Tixi; verranno inoltre allestite ampie aree destinate a food & beverage e servizi igienici. Per quanto riguarda gli eventi a pagamento, la fiera internazionale della Sardegna ospiterà il Big Bang Village, 7000 mq i posti al coperto, grandi ospiti internazionali, 20 artisti locali con 3 stage musicali e area food. Serata dedicata per lo più ai giovanissimi, tra i vari ospiti della serata nel Main Stage gli Eiffel 65, per quanto riguarda l’Infinity e l’Astra stage Metempsicosi original sound system e Lorenzza live zona. Intanto per far fronte ai problemi di viabilità, il comune di Cagliari ha emanato un’ordinanza contenente una serie di misure temporanee per regolare il traffico e la sosta nelle principali zone del centro città. Dal 30 dicembre, alle ore 18:00, è entrato in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambe i lati di diverse strade centrali, tra cui via Sassari via Mameli, via Angioy, via Crispi, Largo Carlo Felice, Piazza Yenne e vie limitrofe. Valida fino alle ore 16:00 1 gennaio 2025. Divieto di sosta anche sulla parte centrale del Largo Carlo Felice, protratta al 1 gennaio. Limitazioni significative avranno inizio da domani 31 dicembre: dalle 07:00 sarà in vigore il divieto di transito veicolare sulle vie precedentemente interessate dal divieto di sosta, inclusi il Corso, via Maddalena e via Manno. Questi divieti proseguiranno fino alle ore 16:00 del 1 gennaio. Nella via Santa Croce, il divieto di transito inizierà alle ore 16:00 del 31 dicembre. Cambiamenti legati anche alla viabilità, sarà obbligatorio svoltare a sinistra nella via Azuni all’intersezione con via Santa Margherita, in via Mameli si potrà procedere solo a destra all’intersezione con via Sassari. Infine, via Sassari subirà un’inversione del senso di marcia nel tratto tra via Mameli e piazza del Carmine.