Stretta della polizia di Cagliari sui controlli per garantire sicurezza a cagliaritani e turisti nella notte di San Silvestro fino al tanto atteso primo gennaio: tolleranza zero per chi non rispetta le regole mettendo così a rischio la propria salute e quella degli altri.

Le forze di polizia saranno attive lungo le principali strade extraurbane: il consiglio agli automobilisti è quello di controllare lo stato del veicolo, in particolare dei pneumatici, prima di mettersi alla guida. Fondamentale rispettare i limiti di velocità e adeguarli alle condizioni del traffico e del meteo, ovviamente senza dimenticare di allacciare le cinture di sicurezza, anche per i bambini. La guida sotto l’effetto di alcol o droghe è, ovviamente, assolutamente vietata. È inoltre importante evitare l’uso del cellulare mentre si è al volante, poiché costituisce una delle principali cause di incidenti dovuti alla distrazione. Si raccomanda di guidare con prudenza, osservando sempre le norme e comportandosi responsabilmente.

Per quanto riguarda i botti di Capodanno, è essenziale acquistare solo fuochi legali e provenienti da negozi autorizzati, ma naturalmente sarebbe meglio non usarli, anche per tutelare i nostri amici a quattro zampe: a Cagliari, incredibilmente, non sono state emanate ordinanze che li vietino.