Turismo in Sardegna, l’area camper di Torregrande registra già il tutto esaurito

L’area camper di Torregrande registra già il tutto esaurito. Da una delle spiagge più frequentate di tutta l’isola arriva un segnale importante per la ripresa economica del territorio. A darne notizia è il sindaco di Oristano Andrea Lutzu. “Continuiamo ad essere in piena fase 2, con le attivita’ produttive che finalmente hanno ripreso in buona parte a lavorare, con i primi frequentatori delle spiagge che sono finalmente fruibili, con il segnale importante dell’area camper di Torregrande che registra già il tutto esaurito”.

Un’altra persona a Oristano è guarita ed un altro caso di contagio da covid 19 è stato registrato ieri che e’ strettamente collegato a quello dell’anziana signora ricoverata al S.S. Trinita’ pochi giorni fa’ . “I pazienti positivi sono quindi ad oggi 5, a fronte di 24 contagiati dall’inizio dell’epidemia e di 19 guariti. Dobbiamo abituarci a convivere con responsabilita’ e consapevolezza con questa situazione, quindi continuare a rispettare le regole, a mantenere il distanziamento tra le persone, a non creare assembramenti, ad usare le mascherine dove previsto ed a continuare a lavare spesso le mani. Così facendo continueremo velocemente a tornare alla normalità e ad aiutare tutte le persone a riprendere a lavorare”.