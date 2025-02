Al Policlinico Duilio Casula sono stati eseguiti circa 800 interventi chirurgici per tumori maligni della mammella negli ultimi tre anni, con trend in aumento. “Disponiamo di un aggiornato Percorso Diagnostico Terapeutico – spiega dottor Massimo Dessena, chirurgo senologo dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari – la diagnosi precoce può contare oggi su apparecchiature sempre più accurate e performanti. Alla mammografia 2D e alla risonanza magnetica, si sono aggiunte le evoluzioni tecnologiche della tomosintesi, che è una mammografia pseudo-tridimensionale, la mammografia con mezzo di contrasto, fino a un nuovo mammografo in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale”.

Il carcinoma della mammella è il tumore più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia, nell’ultimo anno sono state registrate circa 53.686 nuove diagnosi.

“La prevenzione primaria, che consiste nel condurre uno stile di vita sano, è indispensabile per garantirsi una buona qualità di vita durante la propria esistenza – sottolinea dottor Dessena – mentre lo screening rappresenta lo strumento di prevenzione secondaria”.