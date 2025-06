La stagione estiva è ufficialmente iniziata e non poteva mancare anche quest’anno il servizio messo in campo dal Comune che offre la possibilità agli amanti degli animali di trascorrere qualche ora di relax sotto l’ombrellone con i propri amici pelosi. Stessa spiaggia, stesso mare e stessa gestione, un team di professionisti che con amore e premura accolgono i loro ospiti che non sono solo cani, bensì ogni animale è il benvenuto. Regina della spiaggia, infatti, è Merdulas, una capretta con qualche problema di deambulazione, accudita dalla sua padrona che in acqua si prodiga per farle fare la fisioterapia alle zampe.

Un luogo di ritrovo che, nel corso degli anni, si è aggiudicato la riconoscenza di tutti gli avventori che promuovono a 5 stelle la spiaggia interamente dedicata agli animali.