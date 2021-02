Tuffi a ostacoli, le piscine a Cagliari nella giungla delle nuove regole: “Massimo 7 persone per corsia”

Maria Annunziata Abis, presidentessa associazione Golfo degli Angeli ai microfoni di Radio Casteddu: “Regole più rigide per nuotare ma l’importante è ripartire”. Riapriranno forse le piscine dopo il 5 marzo con regole molto rigide: 10 metri quadri per nuotatore, come vi potrete organizzare? ”Ci sarà da rivedere l’organizzazione degli spazi, dovranno essere regolamentati anche gli ingressi all’interno delle piscine, però ci tengo a dire che mi fa piacere che si stia parlando di riaperture sia per le piscine che per le palestre. Tutti noi sappiamo quanto è importante lo sport, soprattutto per i bambini che sono in una fascia di età in cui uno sport è un elemento essenziale per lo sviluppo psicofisico come per gli adulti, perché a tutti fa bene lo sport.

Si tratta sicuramente di norme rigide, si verificherà sul campo la fattibilità che diventerà molto impegnativa e anche antieconomica.

Noi stavamo già facendo delle valutazioni con il nostro personale a Terramaini, non potremmo farne entrare più di 6-7 persone per corsia, però bisogna ripartire con la speranza che poi non ci facciano richiudere “.

Risentite qui l’intervista a Maria Annunziata Abis del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

