Sono dei simboli per ogni comunità quelle vasche dove gli zampilli si intrecciano a giochi di luce che incantano dai più piccoli ai più grandi. Spesso oggetto di atti di vandalismo, molto spesso, perdono il ruolo di protagonisti per diventare tristi ricordi di un decoro urbano che caratterizzava la via o la piazza. Non da sottovalutare i fondi necessari per mantenere vive le fontane o ripararle dopo l’assalto degli incivili ed ecco che spunta la proposta di convertire gli spazi in fioriere dove far crescere colori e profumi che la natura mette a disposizione. “Ottima idea” osserva un cittadino e per i più nostalgici “sarebbe bello ripristinarla magari con le luci colorate come quella di piazza Matteotti a Cagliari. Un po’ di lustro non guasterebbe la piazza è obsoleta”.