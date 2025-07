Una perla unica come Tuerredda contaminata dall’incuria dell’uomo. È ciò che denuncia il giovane creator sardo Alessandro Meloni, che sul suo profilo ha postato un video in cui, in pochi secondi, emerge tutta la tristezza e lo sconcerto per quello che vede. Scarichi delle barche che hanno raggiunto la riva, rovinando le acque meravigliose in cui tanti desiderano bagnarsi.

Con cellulare alla mano, Meloni riprende ciò che c’è sotto ai suoi occhi: “Secondo me hanno scaricato le barche…ma si può lasciare contaminare da una cosa del genere?”, commenta. “Ditemi voi se a Tuerredda si può vedere una cosa così, cioè non si deve vedere in nessun mare, però …”Immagini che fanno male, soprattutto ad una terra come la Sardegna, regina di bellezza con le sue coste uniche e scorci di meraviglia che incantano da sempre chiunque la visiti.