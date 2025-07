Da giovedì 24 a sabato 26 luglio 2025 temporanee modifiche alla circolazione in Piazza del Carmine

Con Ordinanza n.1841 firmata il 22 luglio 2025 dal Dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti del Comune di Cagliari, è stata disposta, nelle giornate del 24, 25 e 26 luglio 2025, la temporanea modifica alla circolazione nella Piazza del Carmine, lato Palazzo Pizzorno Binaghi . Tratto compreso tra la via Maddalena e la via Sassari.

Le prescrizioni sono state adottate per consentire lo svolgimento in sicurezza degli appuntamenti previsti per le stesse giornate dal calendario dell’iniziativa “Carmine 2025”.

Pertanto, nei giorni 24, 25 e 26 luglio 2025 saranno adottate le prescrizioni nei giorni e negli orari come di seguito indicato:

Giovedì 24 dalle ore 14:00 alle ore 24:00 nella Piazza Madonna del Carmine lato Palazzo Pizzorno Binaghi, tratto compreso tra la via Maddalena e la via Sassari:

– l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;

Giovedì 24 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nella Piazza Madonna del Carmine lato Palazzo Pizzorno Binaghi, tratto compreso tra la via Maddalena e la via Sassari:

– l’istituzione del divieto di transito veicolare;

Giovedì 24 dalle ore 16:00 alle ore 20:00:

· l’istituzione nella via Maddalena all’intersezione con il viale Trieste della direzione obbligatoria a destra;

· l’istituzione nella via Maddalena all’intersezione con il viale Trieste della direzione obbligatoria a sinistra (veicoli provenienti dalla via Roma).

Venerdì 25 dalle ore 14:00 alle ore 01:00 del 26 nella Piazza Madonna del Carmine lato Palazzo Pizzorno Binaghi, tratto compreso tra la via Maddalena e la via Sassari:

– l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati.

Venerdì 25 dalle ore 19:30 alle ore 01:00 del 26 nella Piazza Madonna del Carmine lato Palazzo Pizzorno Binaghi e lato Poste Italiane, tratto compreso tra la via Maddalena e la via Sassari, nella via Sassari tratto compreso tra via Crispi e il vicolo TAR:

– l’istituzione del divieto di transito veicolare;

Venerdì 25 dalle ore 19:30 alle ore 01:00 del 26:

· l’istituzione nella via Sassari all’intersezione con la via Crispi della direzione obbligatoria a destra;

· l’istituzione nella via Maddalena all’intersezione con il viale Trieste della direzione obbligatoria a destra;

· l’istituzione nella via Maddalena all’intersezione con il viale Trieste della direzione obbligatoria a sinistra (veicoli provenienti dalla via Roma).

Sabato 26 dalle ore 14:00 alle ore 01:00 del 27 nella Piazza Madonna del Carmine lato Palazzo Pizzorno Binaghi, tratto compreso tra la via Maddalena e la via Sassari:

– l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati.

Sabato 26 dalle ore 19:30 alle ore 01:00 del 27 nella Piazza Madonna del Carmine lato Palazzo Pizzorno Binaghi e lato Poste Italiane, tratto compreso tra la via Maddalena e la via Sassari, nella via Sassari tratto compreso tra via Crispi e il vicolo TAR:

– l’istituzione del divieto di transito veicolare.

Sabato 26 dalle ore 19:30 alle ore 01:00 del 27:

· l’istituzione nella via Sassari all’intersezione con la via Crispi della direzione obbligatoria a destra;

· l’istituzione nella via Maddalena all’intersezione con il viale Trieste della direzione obbligatoria a destra;

· l’istituzione nella via Maddalena all’intersezione con il viale Trieste della direzione obbligatoria a sinistra (veicoli provenienti dalla via Roma).