L’accesso è limitato a 729 persone al giorno, prenotando si potrà accedere alla spiaggia con un contributo simbolico di 2 a persona e i minorenni sono esclusi dalla prenotazione. I fondi raccolti? “Sono destinati a migliorare i servizi, abbiamo sistemato i parcheggi, realizzato bagni confortevoli e messo in atto la micropulizia per la tutela dell’ambiente” spiega il vicesindaco Gianluca Urru.

Un angolo di paradiso ricercato da tanti che, ogni giorno, prendono d’assalto la spiaggia del Comune di Teulada: l’acqua limpida e la sabbia soffice e candida sono le sue caratteristiche principali che richiamano cittadini e turisti. E se, sino a domani, qualcuno non è potuto entrare in spiaggia perché sold out all’arrivo, da martedì cambia tutto con la prenotazione online che consentirà di assicurasi un posto per tuffi in acqua e tintarella sotto il sole.

Semplici ma rigidi regole, però, sono imposte per gli avventori: divieto di fumo se non nelle aree specificatamente autorizzate e delimitate; divieto di accesso degli animali se non negli spazi delimitati e autorizzati; divieto di deturpare il territorio portando via sabbia, ghiaia, ciottoli, etc.

Tuerredda è inoltre plastic free: divieto di introdurre e utilizzare nella spiaggia sacchetti, contenitori e stoviglie monouso in plastica o altro materiale non biodegradabile e per chi vorrà contribuire alla tutela dell’ambiente potrà farlo con un contributo ambientale volontario di 1 euro. Queste risorse verranno utilizzate per ulteriori interventi di miglioramento della spiaggia.

Il contributo volontario potrà essere consegnato all’ingresso della spiaggia all’operatore dell’Info Point.