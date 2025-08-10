Aveva partecipato a Sanremo Giovani, il suo talento non era passato inosservato. Due giorni fa, purtroppo, la drammatica notizia della sua scomparsa improvvisa che ha destato profondo sconcerto tra i suoi concittadini.

Oggi il feretro arriverà nel cimitero del paese, dove rimarrà tutta la giornata nella camera ardente. Il cordoglio delle istituzioni locali: “Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e i Dipendenti del Comune di Vallermosa partecipano commossi al dolore dell’ex Sindaco Graziano Contu e della famiglia per la perdita del caro figlio Samuele”.