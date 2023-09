Tubo sotterraneo rotto durante i lavori, fuga di gas in pieno centro a Cagliari

Un colpo di piccone, dato per errore durante i lavori di restyling di un marciapiede in via Scano, ha portato a una grossa fuga di gas in pieno centro a Cagliari. Puzza insopportabile sino in piazza Repubblica, decine le telefonate fatte al 115. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un tratto della strada è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza e per fare intervenire gli operai di Medea per riparare il tubo.