Torre delle Stelle, addio al titolare della scuola subacquea Manni Schwarz

Addio a Manni Schwarz, il titolare della scuola subacquea, “tedesco di nascita ma sardo a tutti gli effetti”: un malore qualche giorno fa e la scomparsa improvvisa dell’uomo che “ha insegnato a molti di noi le prime basi della subacquea, stringendo un legame di amicizia che raramente si osserva, un amante del mare e soprattutto della compagnia” esprimono le Guardie Ambientali Sardegna. Tanti i messaggi di cordoglio per Manni Schwarz, sessantenne, conosciutissimo non solo a Torre delle Stelle, che da decenni non solo gestiva una scuola subacquea ma soprattutto amava il mare, la sua passione che aveva trasformato in lavoro.

“La sua scomparsa un fulmine a ciel sereno, ci lascia un uomo, un amico e per molti di noi un maestro”.