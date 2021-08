Truzzu: “Cagliari accoglierà i profughi afghani, ho ricordato al prefetto degli arrivi indiscriminati di migranti”

“All’incontro di ieri in prefettura ho manifestato la disponibilità dell’amministrazione di Cagliari ad accogliere i profughi che scappano dal regime talebano in Afghanistan. È una questione che ha un risvolto umanitario e politico che merita ogni nostro sforzo. Sono stati vicini ai nostri uomini, e noi oggi dobbiamo essere vicini a loro”. A dirlo, con un post su Facebook, è il sindaco del capoluogo sardo, Paolo Truzzu. Il primo cittadino, però, ne approfitta anche per porre l’accento su alcuni “problemi” atavici legati alle politiche migratorie.

“Ma, se oggi le città italiane hanno difficoltà nell’ospitare chi merita davvero è perché negli ultimi anni si è preferito attuare una politica poco seria rispetto ai migranti, facendo arrivare indiscriminatamente chiunque. La Sardegna è costretta a farsi carico, tra gli altri, dei migranti della cosiddetta ‘rotta algerina’: un numero costante di persone che impegnano risorse e mezzi organizzativi non indifferenti. Ho detto al prefetto che anche di questo si deve tenere conto nella redistribuzione dei profughi tra le varie regioni, così come dobbiamo sapere da dove arrivano le risorse. Perché da soli non possiamo farcela. Noi faremo del nostro meglio per dare accoglienza, conforto e serenità ai nostri amici afghani”.