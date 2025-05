Non si può dire che le esternazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump passino inosservate. Questa volta non sono le sue parole ad essere al centro dell’ attenzione ma una foto. Sì, uno scatto in cui il Tycoon è vestito da Papa, condiviso sui social della Casa Bianca e su Truth.

Nell’immagine, realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, è raffigurato Trump in abito talare, con la mitra, il crocifisso al collo e in atto di benedire.

Trump ha commentato diverse volte nei giorni scorsi il Conclave imminente e la figura di chi dovrebbe essere il nuovo Papa. E non ha negato che gli piacerebbe ricoprire il ruolo: “Vorrei diventare Papa. Penso che sarei un grande Papa. Nessuno lo farebbe meglio di me”, ha scherzato- ma forse nemmeno troppo- il Presidente USA.