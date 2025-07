Il fatto è accaduto lungo la 195 all’altezza del resort Oasi Blu, un gruppo di giovanissimi ha attraversato la strada nonostante stessero sopraggiungendo alcune macchine: l’autista ha frenato immediatamente ma il veicolo che procedeva dietro non è riuscito a evitare la collisione. Un violento tamponamento, insomma, che ha causato apprensione per una piccola passeggera. Per fortuna niente di grave, ma la paura è stata tanta: solo grazie alla prontezza di riflessi dell’automobilista è stata evitata una possibile tragedia.