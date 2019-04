Trucido è stato ritrovato dopo dieci giorni: la gioia dei padroni del cagnetto di Siliqua

Trucido è stato trovato. In questi 10 giorni abbiamo sperato, provato e continuato a cercare e ad utilizzare ogni mezzo a nostra disposizione per riportare il nostro cagnolino a casa. Mi sento di ringraziare ogni singola persona che io, il mio fidanzato, la mia famiglia, i miei amici, abbiamo fermato per strada in questi 10 giorni senza sosta . Ciò che colpisce di più di questa esperienza è stato l’affetto dimostrato e la solidarietà di tutti, nessuno escluso. Grazie ai miei compaesani e tutti quelli che hanno fatto delle segnalazioni e hanno condiviso, agli abitanti dei paesi limitrofi soprattutto grazie a Decimoputzu e alle signore che oggi hanno seguito il mio cane e avvisato tempestivamente, grazie ai turisti che nonostante un volo si sono fermati in 130 a soccorrere il mio cagnolino, grazie al nostro veterinario e a tutti quelli che abbiamo incontrato in questo difficile percorso, grazie agli amici che non ci hanno fatto perdere la speranza e grazie al lavoro dei giornali e delle pagine facebook che con le numerosissime condivisioni hanno fatto sì che il nostro tesoro sia tornato a casa!

Ci ricorderemo sicuramente a lungo del vostro buon cuore che tanto ha fatto. A presto e grazie mille ancora. Federica e Luca. Trucido è stato ritrovato dopo dieci giorni