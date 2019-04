Alberto Melone, giovane di 18 anni ammazzato ad Alghero in piazza del Teatro: omicidio choc in Sardegna. Ecco chi è la vittima del terribile omicidio avvenuto in pieno centro ad Alghero: il ragazzo è stato assassinato nel suo appartamento dove erano presenti tre persone, tra cui il proprietario di casa, un altro giovane, che è stato portato dai carabinieri in caserma per essere interrogato. Un delitto sconvolgente: il ragazzo è stato ucciso a colpi di pistola intorno alle 21,30, non si conosce ancora il movente. Si tratta di un giovane molto conosciuto ad Alghero, il padre è un noto commerciante. Sul caso indagano i carabinieri, i medici del 118 hanno potuto solo constatare il decesso. L’appartamento si trova al primo piano nella bellissima piazza algherese che ospita il teatro: stando ai primissimi accertamenti, il giovane è stato colpito al petto e inutili sono stati i soccorsi.