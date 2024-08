Trovato senza vita in mare il corpo del 23enne Gabriele Alessandria: era scappato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È finita nel peggiore dei modi la ricerca del 23enne Gabriele Alessandria, scomparso da Portosalvo, in provincia di Vibo Valentia, lo scorso 17 agosto dopo aver lasciato un biglietto ai familiari in cui spiegava il perché della sua fuga. Questa mattina, purtroppo, il corpo senza vita del 23enne è stato recuperato dalla Guardia Costiera a largo della costa Vibonese, grazie alla segnalazione di alcune persone che hanno lo hanno avvistato in acqua. Sugli scogli sono stati ritrovati gli indumenti del ragazzo e alcuni testimoni affermano anche di averlo visto su un pedalò proprio nella zona in cui poi è stato ritrovato. Non sembra ci siano dubbi che la causa del decesso sia per annegamento, ma è stata già disposta l’autopsia. I familiari, i primi a lanciare l’allarme dopo la sparizione, hanno anche spiegato che Gabriele era andato via altre volte ma era sempre ritornato dopo qualche ora.