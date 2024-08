Forte Arena 2024: una stagione da record che sfiora i 20.000 ospiti in quattro settimane

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un’altra stagione di successi si è conclusa per la Forte Arena del Forte Village che, a otto anni dalla sua inaugurazione, continua a sorprendere e affascinare il pubblico. Situata nel suggestivo scenario di Santa Margherita di Pula, la Forte Arena si conferma ancora una volta un palcoscenico d’eccellenza, capace di attirare artisti di fama mondiale e di offrire esperienze indimenticabili a migliaia di spettatori.

Nel corso delle quattro settimane della stagione 2024, la Forte Arena ha accolto quasi 20.000 spettatori, un risultato che testimonia l’attrattiva unica di questo spazio per eventi nel cuore del Sud Sardegna.

Lontana dai percorsi tradizionali del jet set, ma al centro dell’attenzione per la qualità e la varietà della sua offerta artistica, la Forte Arena si distingue come l’unica platea dell’Isola dove è possibile assistere a un concerto seduti accanto a spettatori come Laura Pausini o Paola Cortellesi. Ogni anno, numerose stelle dello showbiz scelgono di partecipare alle serate: dagli habitué come Paolo Bonolis, Fiorello e Amadeus, fino a ospiti internazionali come Nick Rhodes dei Duran Duran, che quest’anno era presente tra il pubblico per il concerto di Sting.

Per l’estate 2024, la Forte Arena ha offerto un palinsesto da record, con protagonisti l’artista più eclettico della musica italiana, una star internazionale tra le più influenti al mondo, un musical con le canzoni di uno dei più grandi cantautori dei nostri tempi e una band che ha fatto la storia della musica italiana.

La grande apertura ha visto sul palco Renato Zero, che dopo 26 anni è tornato in Sardegna accolto da un doppio sold-out. La sua non è stata solo una straordinaria performance musicale, ma il racconto di una vita vissuta sempre con senso di libertà, da anticipatore di mode e di nuove stagioni. Il secondo evento ha portato il mondo dei grandi Musical sull’Isola: orchestrato con le musiche di Edoardo Bennato, Peter Pan ha volato davvero sotto il cielo di Santa Margherita di Pula in una notte di stelle, lasciando incantati grandi e piccini. La star internazionale di questa stagione ha il volto di STING che, con la sua sagoma iconica, chitarra alla mano, ha richiamato fan da tutta la penisola per l’unico concerto italiano dell’anno. Per lo show di chiusura della stagione 2024, la Forte Arena ha avuto l’onore di ospitare la band più longeva nella storia della musica pop-rock italiana: i Pooh. In un’atmosfera carica di emozioni, il gruppo ha infiammato il palco con il loro spettacolo “Amici per Sempre”, regalando al pubblico un viaggio musicale tra i più grandi successi della loro straordinaria carriera.

Un finale di stagione memorabile, con una platea immersa nella macchia mediterranea e la brezza marina nell’aria, la Forte Arena del Forte Village ancora una volta si conferma come un vero e proprio anfiteatro naturale, capace di coniugare intrattenimento di alta qualità con il rispetto e la valorizzazione del territorio.

In questi anni, la Forte Arena ha ospitato alcuni dei nomi più iconici della scena artistica globale, offrendo al pubblico esperienze indimenticabili. Dal fascino senza tempo di Sting all’espressività della danza di Roberto Bolle, dalla voce inconfondibile di Andrea Bocelli alla spettacolarità di Notre Dame de Paris, passando per la poetica di Tiziano Ferro e la straordinaria musicalità di Anastacia, il palcoscenico del teatro sotto le stelle di Santa Margherita di Pula è diventato sinonimo di eccellenza e magia.

Conclusa questa straordinaria stagione, si guarda già al 2025 con l’ambizione di offrire un’esperienza ancora più spettacolare, continuando a scrivere la storia dell’intrattenimento estivo in Sardegna.

Mentre il sipario cala sulla Forte Arena, l’emozione si trasferisce al Teatro Doglio, dove il palinsesto autunnale prenderà il via con Giorgia Fumo il 4 ottobre e proseguirà fino al 28 dicembre con 12 eventi straordinari e 21 repliche. Un nuovo capitolo di spettacolo, pensato per un pubblico variegato, dai bambini agli amanti della letteratura, dai fan della stand-up comedy agli estimatori della grande musica, animerà il palco di via Logudoro a Cagliari. Questo teatro, dimenticato per oltre trent’anni, dalla sua riapertura nel 2020 è ora diventando un appuntamento fisso della vita culturale cagliaritana.