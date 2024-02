Trovato in possesso di un fucile clandestino, pensionato arrestato a Sant’Anna Arresi.

Sant’Anna Arresi, arrestato dai carabinieri delle Stazioni di Giba e Santadi, per detenzione di arma clandestina, un sessantasettenne del luogo, pensionato, già noto per precedenti. Durante una perquisizione domiciliare svolta d’iniziativa, l’uomo è stato trovato in possesso di un fucile artigianale clandestino, costruito forse dallo stesso possessore, e di 20 cartucce a pallini calibro 12. Il tutto è stato sequestrato e assunto in carico in attesa di essere versato presso l’ufficio corpi di reato della Procura della Repubblica di Cagliari. L’arrestato ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Compagnia di Carbonia, in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio con rito direttissimo.