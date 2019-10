Trieste, sparatoria davanti alla Questura. Morti due poliziotti

Spari davanti alla Questura di Trieste. E’ successo nel primo pomeriggio quando un uomo armato, il presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, ha aperto il fuoco colpendo a morte due poliziotti che si trovavano all’interno di una volante. Un terzo sarebbe stato colpito di striscio a una mano.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo si trovava in questura insieme al fratello per accertamenti. A un certo punto ha chiesto di andare in bagno e ha subito aggredito un agente nel tentativo, poi riuscito, di sfilargli la pistola, che poi ha usato contro le due vittime. Altri poliziotti presenti hanno risposto al fuoco e raggiunto il fratello, trasportato poi via in ambulanza. Il sospettato è stato fermato.

