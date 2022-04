Tribune di Sant’Efisio, traffico in tilt in piazza Matteotti a Cagliari: mezz’ora per attraversare via Roma

Il montaggio delle tribune in piazza Matteotti davanti a palazzo Bacaredda ha bloccato la circolazione nella zona. In tilt il traffico nel nodo tra via Roma, via Sassari e largo Carlo Felice. Disagi anche per gli utenti dei mezzi pubblici. “Attenzione”, si legge nella pagina Facebook del Ctm, “ritardi sulle linee 1, 5 e 9 a causa dell’intenso traffico attorno a piazza Matteotti per il montaggio delle tribune di Sant’Efisio”.

Il punto è che per consentire il montaggio e lo smontaggio delle tribune per la sfilata del primo maggio il Comune ha deciso di predisporre alcune limitazioni al transito ed alla sosta nel tratto di via Roma compreso tra il largo Carlo Felice e via Sassari.

E’ stato istituito il divieto di transito in via Roma, dal largo Carlo Felice in direzione via Sassari, dalle ore 9 del 22 aprile alle ore 22,00 del 28 aprile. Lo stesso divieto si ripeterà in modo identico dalle ore 15 del 1° maggio sino alle ore 15 del 4 maggio.

Inoltre, per lo stesso tratto di via Roma, è prevista la riduzione della carreggiata con divieto di sosta, su entrambi i lati, dalle ore 9,00 del 22 aprile alle ore 15,00 del 4 maggio.

Il Comune, per i periodi interessati dalle limitazioni, consiglia di utilizzare la viabilità alternativa prediligendo il lato porto di via Roma.