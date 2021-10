Trentaquattro positivi, Villamassargia finisce in zona rossa: lockdown e coprifuoco dalle 22 alle 5

Villamassargia finisce in zona rossa per i prossimi dieci giorni. La sindaca Debora Porrà firma l’ordinanza restrittiva a causa di trentaquattro positivi: un numero giudicato troppo alto e che ha portato al duro provvedimento. Il paese finisce in lockdown e scatta anche il coprifuoco dalle ventidue alle cinque. Possono restare aperti solo i negozi che trattano beni di prima necessità, tutti i parchi vengono sbarrati e si può uscire dal paese solo per motivi di comprovata necessità sino al prossimo quindici ottobre. Le scuole possono restare aperte ma la chiusura scatterà se Sarnano registrati, negli istituti, due casi di positività. Ritorna anche l’asporto.

Chiusi anche parrucchieri, barbieri ed estetisti. Stop anche a tutti gli eventi. Queste le nuove regole, a Villamassargia, per provare ad arginare l’impennata di contagi Covid.