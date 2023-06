Trent’anni nelle grotte, un libro per raccontare il gruppo Specus di Cagliari

Cagliari – Alla scoperta del sottosuolo sardo, tra gallerie e rocce scolpite dalla natura in occasione del trentennale del gruppo speleologico CSI Specus, gruppo speleologico cagliaritano attivo in tutta la Sardegna, è stato realizzato un volume celebrativo dal titolo “CSI Specus – Trent’anni SottoSopra”.

Viene riassunto, seppur in modo non esaustivo, sia la storia e le caratteristiche del gruppo, sia parte delle attività svolte nel corso di questi tre decenni, tra le quali ve ne sono di rilevanti per l’esplorazione e la valorizzazione del patrimonio ipogeo della città di Cagliari, nonché alcuni elementi e ricordi che è parso importante fissare in una pubblicazione. “Il libro è stato realizzato per distribuirlo alle tantissime amiche e amici che in qualche modo hanno avuto modo di conoscere il gruppo in questi trent’anni, tante/i ancora attive/i nel mondo della speleologia e dell’escursionismo, altre/i semplicemente incuriosite/i o interessate/i” comunica il gruppo.

Alla presentazione che si terrà il giorno 17 giugno dalle ore 19 presso la sala El Galpon in via Adige 11 a Cagliari, prenderanno parte soci ed ex soci del gruppo speleologico Specus, il Presidente della Federazione Speleologica Sarda nonché rappresentanti di altri gruppi speleologici regionali.

Dopo la presentazione del libro i soci del gruppo Specus avranno il piacere di intrattenersi con i partecipanti per un aperitivo.