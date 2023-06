Capoterra, baby vandali scatenati nel parco Liori: distrutti i giochi per i bimbi disabili

Capoterra – Presi di mira dai baby-vandali i nuovi giochi inclusivi appena installati nel Parco Liori: sputi e terra sopra a dondoli, scivoli e altalene realizzati apposta per i bimbi diversamente abili. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa, i protagonisti della triste vicenda hanno tra i 12 e i 14 anni e la segnalazione è giunta direttamente da un gruppo di mamme che sono rimaste sconcertate nell’assistere a manifestazioni di estrema inciviltà e di mancata responsabilità verso il bene pubblico. Le istituzioni sono a conoscenza dell’identità dei ragazzini che si sono distinti, purtroppo, in maniera negativa e intende non soffermarsi ma prendere una posizione con le dovute azioni. I giochi sono stati consegnati alla popolazione qualche settimana fa per permettere ai piccoli e ai loro genitori di trascorrere ore liete presso il parco cittadino.

“Il nostro obiettivo è quello di promuovere forti legami familiari e costruire una comunità in cui ogni individuo si senta accolto e valorizzato.

La decisione – aveva spiegato il sindaco Beniamino Garau – di dotare il parco Liori di giochi inclusivi riflette la nostra convinzione che ogni bambino meriti l’opportunità di divertirsi e di svilupparsi appieno, indipendentemente dalle loro abilità fisiche o dalle loro differenze.

Siamo orgogliosi di aver costruito un luogo in cui i genitori possono portare i loro figli per trascorrere momenti di gioia e di condivisione. Il parco Liori è diventato un luogo di inclusione sociale, dove le famiglie possono incontrarsi, creare legami e sostenersi reciprocamente”.