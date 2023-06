Nuovo stadio da 200 milioni a Cagliari, Truzzu a Solinas: “Senza i soldi della Regione siamo bloccati”

Il novo stadio “Gigi Riva” costerà 201 milioni di euro. Il Cagliari investirà 141 milioni e il Comune farà la sua parte con 10. Mancano solo i 50 milioni di euro della Regione. Dopo le promesse, il presidente della Regione Christian Solinas aveva sollevato dubbi sulla costruzione del nuovo stadio a Sant’Elia, dove invece avrebbe preferito realizzare un ospedale, trasferendo poi l’impianto sportivo a Su Stangioni. Ma alla fine i soldi sono stati poi stanziati, anche se subordinati all’approvazione di un accordo di programma che però non è mai stato messo nero su bianco: la Regione, spiegano da palazzo Bacaredda, non ha mai mandato la bozza. E Truzzu è stufo di aspettare. Vuole lo stadio, anche per non perdere il treno degli Europei del 2032 che vedrà Cagliari come sede di alcune gare. Così ha scritto una lettera al presidente della regione Christian Solinas e all’assessore regionale dei Lavori pubblici Saiu.

“Sono convinto che sia di comune interesse dare tempestivo avvio alle attività volte, in particolare, alla realizzazione del nuovo Stadio della Citta che dovrà essere completato, come recita lo stesso articolo 11, in tempo utile per poter ospitare i campionati europei 2032”, scrive il sindaco, “la Federazione italiana calcio ha, infatti, presentato all’UEFA candidatura per l’Italia indicando, tra le città ospitanti, anche Cagliari con il suo nuovo stadio, progettato per essere dotato di tutte le caratteristiche di modernità, adeguatezza e sostenibilità. La candidatura di Cagliari come citta ospitante è stata valutata positivamente dalla Figc non soltanto per portare in dote una infrastruttura rispettosa dei citati canoni di ,adeguatezza strutturale, ama anche perché lo stadio sarà realizzato in un quartiere, quello di Sant’Elia oggetto di importanti interventi di riqualificazione urbana attualmente in corso anche grazie ai progetti del Pnnr. In questo contesto lo stadio rappresenta un fondamentale tassello, configurandosi tra l’altro come il baricentro nonché il motore dell’intero processo di rinnovamento e di riqualificazione dell’area stessa e di tutta Ia città. La sua importanza, non si limita alla valorizzazione degli aspetti sportivi ma considerato il contenuto progettuale, rappresenta una fondamentale leva di inclusione sociale e valorizzazione turistica ed economica della Città

Truzzu ricorda lo stato avanzato della procedura e l’imminente convocazione la Conferenza di Servizi decisoria per l’approvazione del progetto che costituirà il documento da porre a base di gara. Ma per “procedere con tempestività è necessario assicurare la copertura finanziaria dell’intera opera. Copertura senza la quale non sarebbe possibile indire relativa gara”. Lo stadio costerà 201 milioni di euro: 141 sono a carico dei privati (Cagliari e Costim), 10 li stanzierà il Comune di Cagliari e 50 la Regione.

“Occorre definire l’Accordo di Programma che consentirà alla Regione in particolare all’assessorato dei Lavori Pubblici al quale le risorse risultano assegnate nel Bilancio regionale, di impegnare la spesa a copertura della propria quota di finanziamento dell’intervento appunto quantificata in 50 milioni. Solo successivamente questo Ente potrà indire la gara per l’individuazione del soggetto che dovrà redigere il progetto esecutivo, realizzare l’opera e gestirla”.

Truzzu mette in evidenza la necessità di promuovere manifestazione sportive importanti “per potenziare l’attrattività di Cagliari per posizionarla nel panorama delle città più importanti dello sport a livello mondiale, anche come elemento di sviluppo del territorio e gli Europei del 2032 sono la giusta occasione per il posizionamento della Regione Sardegna nel ristretto gruppo di territori che si contendono importanti eventi sportivi, consolidando il proprio brand di Regione di eccellenza nello sport”.

La lettera è di 10 giorni fa. Due giorni fa nel corso dell’inaugurazione del campus “Emilio Lussu” il presidente Solinas ha dichiarato di essere in buoni rapporti col sindaco Truzzu. Ma alla lettera che reclama il denaro per lo stadio di Cagliari non ha ancora risposto.