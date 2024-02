Trenta Oss disperati verso l’addio allo stipendio a Monserrato: “Eravamo eroi, presto saremo senza lavoro”

Da eroi a disoccupati, da un tot di ore da fare al giorno a intere giornate da trascorrere a girarsi i pollici. Cresce di pari passo con la rabbia la paura di trenta Oss in servizio, sino a fine mese, al Policlinico di Monserrato. Una serie di contratti rinnovati ma, ora, la doccia fredda. Niente rinnovo, niente tanto agognato tempo indeterminato. “Abbiamo tutti il contratto in scadenza”, spiegano Silvia Orefice e Desiderio Monni, tra i promotori della protesta, concordata con tutti i loro colleghi: “Da venerdì manifesteremo in via Roma a Cagliari, sotto l’assessorato regionale della Sanità. L’obbiettivo è molto semplice, preservare la nostra dignità di lavoratori, in quanto i contratti in scadenza dei cosiddetti eroi della pandemia non verranno prorogati né verranno stabilizzati”. Qualcuno è già stato silurato prima del 2024: “Sei colleghi sono stati lasciati a casa da dicembre e i restanti li seguiranno a breve”. “Manifesteremo fino all’ottenimento delle risposte che attendiamo da tempo, se necessario resteremo notte e giorno sotto l’assessorato”.