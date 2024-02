Regionali, Zedda contro Truzzu: “Matrice fascista, si tatuava la scritta Trux ed era una Sentinella in piedi”. Parole durissime del futuro candidato sindaco di Cagliari: “Nel braccio aveva tatuata per gioco Trux, una chiara assonanza con Dux, e andava alle manifestazioni degli estremisti religiosi delle Sentinelle in piedi”. Massimo Zedda lo ha dichiarato in un’intervista rilasciata nell’edizione di oggi al Fatto Quotidiano. Lasciando intendere che se venisse eletto, Truzzu sarebbe il primo governatore “non moderato” nella storia dell’Isola, con un passato di estrema destra nei gruppi che scandivano saluti romani. Anche Eddy Schlein nel comizio di ieri al teatro Massimo aveva sottolineato che a suo parere “non si può votare chi non dichiara di essere anti fascista”. Massimo Zedda ha aggiunto nell’intervista al Fatto: ” Truzzu è un concentrato di cose negative, e ha governato malissimo Cagliari. Io so qual è la sua matrice”. In realtà nei giorni scorsi Truzzu aveva dichiarato di “non essere nè anti fascista nè anti comunista”, affermando che non dedicherebbe mai uno spazio alla scrittrice Michela Murgia in quanto “totalitarista”.