Tragedia questa mattina presto sulla statale 16 Adriatica, tra l’agriturismo La Sapienza e lo svincolo di Monestirolo.

Una Panda e una Ford, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto, sono state spazzate 3 giovani vite: Eleonora Verri, 41 anni, Yassine El Maarofi, 19enne originario del Marocco e residente ad Alfonsine, e il 27 enne Omar Hammouch, residente a Fusignano. Sul posto vigili del fuoco, personale del 118 e la Polizia di Ferrara.

Eleonora si stava recando a lavoro presso l’azienda agricola Lodi di Mirabello, mentre Yassine e Omar stavano rientrando a casa dopo una serata insieme. Doveva essere un sabato mattina come tanti che invece ha segnato la fine per tre giovani.

Foto del nostro partner QN/Il resto del carlino